Trabzonspor, Saul Niguez ile anlaştı: İmza için geliyor!
Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez ile prensipte anlaştı. İspanyol futbolcu, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.
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Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Saul Niguez transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
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Bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu ile prensip olarak anlaşma sağladı.
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Trabzonspor, Niguez için Türkiye'ye geliş planlarını hazırlamaya başladı.
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Niguez, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacak.
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Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.