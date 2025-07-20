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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor, Saul Niguez ile anlaştı: İmza için geliyor! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Saul Niguez ile anlaştı: İmza için geliyor!

        Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez ile prensipte anlaştı. İspanyol futbolcu, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:30
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          Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Saul Niguez transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

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          Bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu ile prensip olarak anlaşma sağladı.

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          Trabzonspor, Niguez için Türkiye'ye geliş planlarını hazırlamaya başladı.

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          Niguez, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacak.

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          Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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