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Trabzonspor ile Hull City yenişemedi

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kaldı.

Giriş: 03.12.2022 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor ile Hull City hazırlık maçında berabere kaldı
AA

Hull City'nin konakladığı otelin sahasında gerçekleştirilen müsabakaya Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar ve Umut Bozok ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 4. dakikada Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Hull City, müsabakanın 71. dakikasında penaltıdan Ozan Tufan'ın attığı golle beraberliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı, İngiltere'den gelen 400 Hull City taraftarı ile az sayıda Trabzonspor taraftarı da yerinde izledi.

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