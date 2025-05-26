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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor gülmeyi unuttu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor gülmeyi unuttu!

        Trabzonspor, bu sezon sahasındaki son maçında Samsunspor ile berabere kalırken, taraftarlarına galibiyetle veda edemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:32
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        Trabzonspor gülmeyi unuttu!
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        Süper Lig’in 37’nci haftasında Samsunspor’la 2-2 berabere kalan Trabzonspor puanını 48’e çıkartarak haftayı 7’nci sırada tamamladı. Son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer sahasındaki son maçında taraftarlarına galibiyet hediye edemedi.

        Bu sezon Süper Lig’de beklentilerin altında kalan, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray’a karşı kaybeden bordo-mavililer geçtiğimiz hafta Bodrumspor karşısında aldığı beraberlikle de Avrupa defterini kapatmıştı. Bordo-mavililer sezonun son maçında Antalyaspor’un konuğu olacak.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın Samsunspor maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Kentte yerel basın manşetleri şu şekilde:

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        Günebakış: Trabzon gülmeyi unuttu

        Taka: Veda mutlu etmedi

        Karadeniz: Fırtına tatilde Samsun Avrupa’da

        Ekspres: Bu şehir bunu hak etmiyor

        Sonnokta: Fırtına sonunu getiremedi

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