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Trabzonspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra Karagümrük'e mağlup olan bordo-mavililer, Karadeniz derbisinden üç puanla ayrılıp zirveden kopmamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Trabzonspor'un Giresunspor maçı muhtemel 11'i...

Giriş: 05.01.2023 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HABERTURK.COM / İHA

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası arası sonrası oynadığı ilk maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, 16. haftada ise Karagümrük'e yenilmişti.

Zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, taraftarı önünde Giresunspor'u yenerek şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Alt sıralarda yer alan Giresunspor da güçlü rakibini devirip taraftarını sevindirmek istiyor.

LİGDE 9. RANDEVU

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

Trabzonspor evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Giresunspor'un karşı karşıya geleceği mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak. Zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

AVCI'DAN ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fatih Karagümrük maçında alınan şok yenilginin ardından kadroda değişime gidecek. Edin Visca'nın sakatlığı ve Bartra'nın kırmızı kart cezası olması dolaysıyla deneyimli teknik adam bir dizi değişim yapacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Larsen, Gbamin, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez

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