Trabzonspor Danylo Sikan transferini resmen açıkladı!
Trabzonspor, Ukraynalı hücum oyuncusu Danylo Sikan'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te forma giyen Danylo Sikan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Bordo-mavililer, Ukraynalı futbolcuyla 4.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Karadeniz ekibinden Kamuouyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon euro 5 (Beş) taksit halinde ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500 bin euro, sonraki sezonların her birinde 1 milyon euro garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
OYUNCUNUN PERFORMANSI
23 yaşındaki futbolcu bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada 4 gol - 1 asistlik performans sergiledi.
Sikan, Ukrayna Milli Takımı formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.