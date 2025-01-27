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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Trezeguet Al Ahly'e transfer oldu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Trezeguet Al Ahly'e transfer oldu!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşandı. Bordo-mavili ekip yaz transfer döneminde Al Rayyan'a kiraladığı Trezeguet'in, sezon sonundan itibaren Al Ahly'de forma giyeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 23:18 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:22
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        Trezeguet'le yollar ayrıldı! Bonservisi...
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        Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Bordo-mavili ekip, sezon sonunda Mısırlı yıldızın Al Ahly'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

        Fırtına, 30 yaşındaki yıldızdan 1.6 milyon Euro bonservis ücreti kazanacağını ve Trezeguet'in de 100 bin Euro'luk alacağından feragat ettiğini belirtti.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında transfer geliri elde edilmiştir." denildi.

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