Trabzonspor'da Pedro Malheiro Portekiz yolcusu!
Trabzonspor'un 24 yaşındaki sağ beki Pedro Malheiro'ya ülkesinden Sporting'in talip olduğu ve bordo-mavililerin bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.
- 1
Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve 7. sırada bitiren Trabzonspor'da bir transfer gelişmesi yaşandı.
- 2
Bordo-mavililerin geçtiğimiz yaz Boavista'dan 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Pedro Malheiro'ya Sporting'in talip olduğu öğrenildi.
- 3
Portekiz temsilcisinin Trabzonspor'a 8 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli önerdiği, bordo-mavililerin bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.
-
- 4
Oyuncunun eski kulübü Boavista da bu satıştan yüzde 10 pay alacak.
- 5
Malheiro bu sezon 43 maçta forma giyerken 6 gol - 5 asistlik performans gösterdi.