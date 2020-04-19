Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Trabzonspor'un Çek futbocusu Filip Novak, mutfağa girdi ve geleneksek Çekya yemeği yaparak, takım arkadaşı Gaston Campi'den mutfakta hünerlerini göstermesini istemişti.

Bunun üzerine eşiyle birlikte mutfağa geçen başarılı oyuncu Campi, Arjantin'in geleneksel yemeği olan Noğuis hazırladı. Arjantinli oyuncunun eşi Camila, oyuncunun ilk kez mutfağa girerek yemek yaptığını itiraf ederken, Campi, "Çok kötüsün, yemek yapmayı sevdiğin için benim mutfağa girmeme izin vermiyorsun" yanıtını verdi.