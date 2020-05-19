Trabzonspor'un devre arasında Brezilya'nın Cruzeiro ekibinden kiraladığı savunma oyuncusu Manoel Messias, korona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı fırsata çeviren oyuncuların başında geliyor. Bordo-mavili takıma devre arasında katılmasına rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle lig maçlarında henüz forma giyemeyen Sambacı, geri kalan 8 haftada rekabete ortak olacak.
KENDİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Messias, bu sezon sonuna kadar bordo-mavili takımda kiralık olarak forma giyiyor. Süper Lig maçlarında oynayamayan oyuncu geldiği günden buyana sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmandaki maçta forma giydi. Yeni takımında kendini göstermek isteyen Brezilyalı oyuncu Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı kalan 8. haftada ön plana çıkmak için mücadele edecek isimlerin başında gelecek.
SAVUNMADA REKABET ARTACAK
Süper Lig'in geri kalan 8 haftalık bölümünde ise Trabzonsyor'dan en çok savunma bir rekabet yaşanması bekleniyor. Korona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren ve antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Manoel Messias, geri kalan lig maçlarında formayı kaparak kendini göstermeyi hedefliyor. Hüseyin Türkmen, Costa, Campi ve Hosseini gibi güçlü savunmacılara sahip olan bordo-mavili takımda Brezilyalı oyuncunun rekabetten nasıl çıkacağı ise merakla beklenmeye başlandı.
KRİTİK SÜREÇ
Messias için Süper Lig'in geri kalan oyuncunun Trabzonspor'daki geleceğini belirleyecek. Bordo-mavili kulüp şu ana kadar ciddi anlamda istifade edemediği oyuncusunun ligin geri kalan bölümde sergileyeceği performansı yakından gözlemleyecek. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, oyuncunun performansından memnun kalması halinde bordo-mavili kulüp 2020-21 ve 2021-22 sezonları opsiyon haklarını kullanabilecek. Oyuncunun performansından memnun kalınmaması halinde ise yollar ayrılacak.
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