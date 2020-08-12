Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Elneny ile pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor, önemli mesafe katetti. 28 yaşındaki ön libero için Trabzonspor 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Elneny'yi takımda düşünmeyen Arsenal ise 1 yıllık kiralama konusunda sıkıntı yaratmıyor. Elneny işinde ufak pürüzler çözülürse, sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor.

Öte yandan Trabzonspor, Guilherme’den yıllık ücretinde indirim talep etti. Bordo-Mavililer, Brezilyalı yıldızın 1 milyon 200 bin euro olan maaşını 750-800 bin euro seviyesine çekmek istiyor. Guilherme kararını kısa süre içinde açıklayacak.