STAT: Çaykur Didi Stadı

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Sabo, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Alper, Boldrin, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

TRABZONSPOR: Erce, Peres, Denswill, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

KAZANIRSA PUAN REKORUNA ORTAK OLACAK

Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelmesi halinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekoruna ortak olacak.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puan ile bugüne kadar lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti. Karadeniz ekibi, galip gelmesi durumunda 26 yıl sonra puan rekorunu yakalama başarısı gösterecek.

42. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.

Trabzonspor, deplasmanda 20 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maç bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.