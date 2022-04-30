Trabzonspor Antalyaspor için geri sayım başlamış durumda. Trabzonspor'un 1 puan dahi alması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği zorlu maç öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bu akşam 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan-Peres-Hugo-Denswil-Siopis-Dorukhan-Hamsik-Abdülkadir Ömür-Visca-Kouassi-Cornelius

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Güray, Fernando, Hakan, Luis Adriano, Ndao, Doğukan, Hacı Wright.