Trabzonspor Alanyaspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 7. hafta maçına sahne olacak Trabzonspor Alanyaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Alanyaspor maçı 27 Eylül akşamı saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.