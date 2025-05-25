Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, evinde Samsunspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

Kırmızı Beyazlıların gollerini 27'de Emre Kılınç ile 89. dakikada Marius Mouandilmadji atarken, Bordo Mavililerin gollerini ise 86 ve 88. dakikalarda Pedro Malheiro kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor haftayı 48 puanla 7. sırada tamamlarken, 3. sırada yer alan Samsunspor ise puanını 61'e yükseltti.

TEKKE’DEN BEŞ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçen hafta 1-1 biten Bodrumspor karşılaşmasının ardından ilk 11’de beş değişiklik yaptı. Arif Boşluk, Lundstram, Ozan Tufan, Cham ve Draguş maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Mendy, Visca ve Sikan ilk 11’de maça başlayan isimler oldu.

MAÇA İLGİ AZ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi göstermedi, tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Samsunspor için ayrılan misafir takım tribünlerinde Samsun gelen kalabalık grup maçı takip etti. Tribünlerin tamamı ise doldu.