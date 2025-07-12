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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor: 1 - Dinamo Tiflis: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 1 - Dinamo Tiflis: 1 | MAÇ SONUCU

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Dinamo Tiflis takımı ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:42 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:42
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        Trabzonspor, Dinamo Tiflis'le berabere!
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        Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile karşılaştı.

        Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Öte yandan Trabzonspor ikinci kalecisi Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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