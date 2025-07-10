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        Haberler Magazin Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sergi serisi

        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sergi serisi

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı olan Trabzon'da festival kapsamında açılan sergiler sanatseverlerin akınına uğruyor. Trabzonluların yanı sıra komşu şehirlerden ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği sergiler, 13 Temmuz 2025'e kadar gezilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:17
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        Sergi serisi
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        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin altıncı durağı olan Trabzon’da festival kapsamında açılan sergiler sanatseverlerin akınına uğruyor. Trabzonluların yanı sıra komşu şehirlerden ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği sergiler, 13 Temmuz 2025'e kadar gezilebilecek.

        Bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapan Trabzon’da, sanatın farklı disiplinlerinden eserlerin yer aldığı, şehrin dört bir yanındaki sergiler yoğun ilgiyle karşılandı.

        'BEN YIKILMAYACAĞIM'

        Samed Karagöz’ün küratörlüğünü üstlendiği, Sliman Mansour’un eserlerinden oluşan “Ben Yıkılmayacağım” Sergisi, Filistin’in tarihsel belleğini, direniş kültürünü ve kolektif kimliğini sanat aracılığıyla Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu. 1970’lerden bu yana üretimlerini sürdüren Mansour’un kullandığı renkler ve figürler, yerinden edilmiş bir halkın belleğini canlı tutarken; aynı zamanda geleceğe dair bir umut arayışını da dile getiriyor.

        ATATÜRK’ÜN ORİJİNAL ÜNİFORMASI TRABZON’DA

        Trabzon Müzesi Atatürk Etnografya Salonu, Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin özel koleksiyonundan derlenen “Millî Mücadele” Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.Aralarında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün orijinal üniformasının da bulunduğu 244 eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürüyor. Nejat Çuhadaroğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan; orijinal fotoğraflar, dioramalar ve askerî ekipmanlarla Millî Mücadele ruhunun yansıtıldığı sergi, Kurtuluş Savaşı’nın adımlarını belge ve görsellerle aktararak millî hafızayı taze tutmayı amaçlıyor.

        'SELAM AYETLERİ'

        Özbekistan’dan Almanya’ya, Tanzanya’dan Somali’ye uzanan geniş coğrafyada milyonlara ulaşan "Albayrak Hat Takvimi Eserleri Sergileri", bu kez “Selam Ayetleri” temasıyla Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. Bu özel sergide, Kur’an-ı Kerim’de geçen selama adanmış buyruklar, usta hattatların yorumuyla Trabzonluların ilgisine sunuluyor.

        'TAK TAKIŞTIR YAP YAKIŞTIR'

        Küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın üstlendiği, ressam İlhami Atalay’ın, Anadolu kadınlarının kullandığı başlıklardan ilham alarak ürettiği eserlerden oluşan “Tak Takıştır Yap Yakıştır” Sergisi, Kızlar Manastırı Giriş Kat Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Renklerin ahenkle dans ettiği, otuz seçkin eserin bir araya geldiği sergi, Anadolu'da kurulmuş medeniyetlere ve kadim kültürümüze bir reverans niteliği taşıyor.

        'İSKENDER PALA ROMANLARINDAN KELİMELER VE RENKLER'

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan “İskender Pala Romanlarından Kelimeler ve Renkler Resim Sergisi”, edebiyat ile görsel sanatları buluşturarak, kelimelerin ustası İskender Pala’nın roman dünyasını resimlerle yorumluyor.Pala’nın kelimelerle yarattığı dünyaların, okuyucusu olan sanatçılarda renklerle nasıl karşılık bulduğu fikrinden yola çıkan sergi, Murat Kurt’un küratörlüğünde gerçekleşiyor. Sergide, İskender Pala’nın bugüne kadar yazdığı 13 roman, herhangi bir yönlendirme ya da yorum olmaksızın, eserleri okuyan 13 farklı çağdaş sanatçı tarafından özgün biçimde tuvale aktarılıyor.

        'ANADOLU MASAL YOLU'

        Trabzon Müzesi Arkeoloji Salonu’nda yer alan “Anadolu Masal Yolu Anlatımlı Masal Sergisi”, ziyaretçileri geleneksel Anadolu masallarının büyülü atmosferine taşıyarak, anlatım ve görsellerle zenginleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Trabzon Kültür Yolu kapsamında düzenlenen sergide, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından gerçekleştirilen “Anadolu Masalları Projesi” içinde yer alan masallardan en güçlü örnekler görsel anlatımlara dönüşüyor. Masallar; sözlü anlatımdan metne, metinden görsele dönüştürülerek, artık birçoğu unutulan Anadolu masallarını ve masal kahramanlarını, başta çocuklar olmak üzere 7’den 70’e herkese tanıtmayı hedefliyor.

        'EVVEL ZAMAN İZİNDE'

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü “Evvel Zaman İzinde” isimli sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide; kundak, battaniye, mendil gibi Trabzon'da annelerin yıllar önce bebekleri için hazırladığı eşyalar ve onların yeni yorumları sergileniyor.

        'ABDULKADİR YILDIRIM KİŞİSEL RESİM SERGİSİ'

        Trabzon Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı “Abdulkadir Yıldırım Kişisel Resim Sergisi”, Karadeniz’in tarihini, kültürünü, mavisini; deniz-insan ilişkisini, iyimser bakış açısıyla gün ışığında empresyonist bir anlayışla tablolara yansıtıyor. Sergide sanatçının, yöresel tema taşıyan 32 adet eseri sergileniyor.

        'GÖKYÜZÜNDEN TÜRKİYE'

        15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda yer alan “Gökyüzünden Türkiye” sergisi, Türkiye’nin eşsiz coğrafyasını kuşbakışı görüntülerle yansıtarak, doğal ve kültürel zenginlikleri farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 10 yıldır düzenlediği “Türkiye Güzellikleri” yarışması, Yılın Basın Fotoğrafları organizasyonu içinde, ülke tanıtımına katkı sağlayan özel bir kategori olarak yer alıyor. Her yıl 5 binden fazla fotoğrafın başvurduğu yarışma, üç gün süren uluslararası jüri değerlendirmesiyle sonuçlanıyor. Bu yarışma arşivinden seçilen “Gökyüzünden Türkiye” temalı 42 fotoğraf, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon’da sanatseverlerle buluşuyor.

        'TÜRKİYE’NİN MİNYATÜRLERİ'

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda görülebilen “Türkiye’nin Minyatürleri” Sergisi, Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki somut ve somut olmayan kültürel mirası yansıtan 42 eserden oluşan karma sanatçılı bir seçki sunuyor.Yüzyıllardır gündelik yaşamın içinde hem işlevsel hem estetik bir malzeme olarak varlığını sürdüren ahşabın, geleneksel sanatlar çerçevesinde kültürel belleğimizdeki yerini, farklı teknikler ile nasıl işlendiğini ve ustalığın izini sürerek görünür olmasını amaçlayan bu sergi; malzemenin doğayla kurduğu ilişki kadar, el emeğiyle kazandığı anlamı da vurguluyor.

        'DİJİTAL HAREKETLİ MİNYATÜR UYGULAMASI'

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alan “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması”nda minyatürün kadim ilkelerine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan çağdaş Nakkaş Nusret Çolpan'ın eserlerinden yola çıkarak hazırlanan "Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan" dijital hareketli minyatür uygulaması sanatseverlerle buluşuyor. Dijital içerikte Nusret Çolpan’ın “Hisar”, “İskender Paşa” ve “Kızkulesi” eserleri yer alıyor.Festival kapsamında ayrıca; Kızlar Manastırı Üst Kat Sergi Salonu’nda Modern Art Project imzalı “İz” Karma Resim Sergisi, Trabzon Sanatevi Bahçesi’nde “Karadeniz İnsanı ve Yaşam” temalı Karma Karikatür Sergisi, Ortahisar Belediyesi Basın Tarihi Müzesi’nde “Trabzon’da Yaylacılık Geleneği” Sergisi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda ise “Yaşayan Miras: Dünden Bugüne Trabzon Halk Çalgıları” Sergisi sanatseverlerden ilgi görmeye devam ediyor.

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        #trabzon
        #Trabzon Kültür Yolu Festivali
        #sergi

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