Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sergi serisi

'TÜRKİYE’NİN MİNYATÜRLERİ'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda görülebilen “Türkiye’nin Minyatürleri” Sergisi, Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki somut ve somut olmayan kültürel mirası yansıtan 42 eserden oluşan karma sanatçılı bir seçki sunuyor.Yüzyıllardır gündelik yaşamın içinde hem işlevsel hem estetik bir malzeme olarak varlığını sürdüren ahşabın, geleneksel sanatlar çerçevesinde kültürel belleğimizdeki yerini, farklı teknikler ile nasıl işlendiğini ve ustalığın izini sürerek görünür olmasını amaçlayan bu sergi; malzemenin doğayla kurduğu ilişki kadar, el emeğiyle kazandığı anlamı da vurguluyor.