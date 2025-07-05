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        Haberler Kültür-Sanat Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı

        Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Trabzon Kültür Yolu Festivali üçüncü kez başladı. Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez ziyaret ettiği bu kadim şehir, dokuz gün boyunca 30'dan fazla noktada düzenlenecek 400'e yakın etkinlikle sanat ve kültürün merkezi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 12:38 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:38
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        Kültür Yolu Festivali üçüncü kez Trabzon'da
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        Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki altıncı durağı olan Trabzon, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle kültür ve sanatla dolu maratona merhaba dedi.

        Açılış töreni, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

        Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, şehir protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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        TRABZON 400 ETKİNLİKLE SANATA DOYACAK

        Açılış töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Alpaslan “Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi Trabzon, tarihimizde, gönlümüzde ve ülkemizin kültür haritasında çok özel bir yere sahiptir. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un liderliğinde, şehirlerimizin sahip olduğu zengin kültürel mirası daha görünür kılmak, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmek ve kültür-sanatı herkes için erişilebilir kılmak amacıyla kararlılıkla çalışıyoruz.Artık ülkemizin turizmi sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. Kültür turizmi başta olmak üzere gastronomi, tarih, doğa ve sanat odaklı bir turizm anlayışı dünyada giderek daha çok ilgi görüyor. Biz de bu anlayışla, kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonunu hayata geçiriyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri de işte bu vizyonun en güçlü yansımasıdır. Festival dünyanın en büyük festivallerinden biri haline geldi. Avrupa Festivaller Birliği üyeliğimizle de festivalimizin uluslararası alandaki itibarı her geçen gün güçleniyor” dedi.

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        Festivalin açılış töreninin ardından Yaşayan Miras: Dünden Bugüne Trabzon Halk Çalgıları, Türkiye’nin Minyatürleri, Türkiye’nin Ustaları belgesel gösterimleri, dijital hareketli minyatür uygulaması ve İskender Pala Romanlarından Kelimeler ve Renkler resim sergisi ziyaret edildi.

        Açılış programı kapsamında FotoMaraton Trabzon etkinliği de başladı.

        TRABZON MÜZESİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

        Restorasyonu tamamlanan Trabzon Müzesi, protokol üyelerinin katılımıyla yeniden kapılarını sanat ve tarih tutkunlarına açtı.

        Ziyaretçiler, Abdulkadir Yıldırım’ın kişisel resim sergisi, Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonundan Milli Mücadele sergisi ve anlatımlı Anadolu Masal Yolu sergisiyle buluştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivali, Trabzon’u üçüncü kez kültür ve sanatın başkenti haline getiriyor.

        Konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa hitap eden yüzlerce etkinlikle Trabzon, 13 Temmuz’a kadar festival coşkusunu doyasıya yaşayacak.

        Türkiye’nin kültürel zenginliğini uluslararası sanat formlarıyla buluşturan ve şehirlerin marka değerine güç katan festivalin açılışı katılımcılardan büyük beğeni topladı.

        Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon’un kültür ve sanat yolculuğundaki önemine dikkat çekerek festivalin anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        #Trabzon Kültür Yolu Festivali
        #Kültür Yolu Festivali
        #trabzon
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