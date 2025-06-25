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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon haberleri: Eski muhtar arı sokması sonucu öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eski muhtar arı sokması sonucu öldü!

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin eski muhtarı 73 yaşındaki Hasan Yamaç, dün akşam arı sokması sonucu fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Yamaç hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:03 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:09
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        Eski muhtar arı sokması sonucu öldü!
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        Trabzon'da alınan bilgiye göre, arıcılıkla uğraşan ve Şalpazarı ilçesi Çamlıca mahallesinde 2009-2019 yılları arasında muhtarlık yapan Hasan Yamaç (73), kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arı sokması sonucu rahatsızlandı.

        MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

        İHA'daki habere göre yakınlarının durumu fark etmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ancak Yamaç, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan Yamaç, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Köyü mezarlığında defnedilecek.

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        #trabzon
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