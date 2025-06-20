Üç çocuk babasıydı... Aile içi tartışma kanlı bitti!
Trabzon'da, aile içinde yaşanan tartışmada, Ali Şahin, kayınbiraderi 41 yaşındaki Gökhan Yazıcı'yı silahla öldürdü. Olay yerinden kaçan Şahin yakalanırken hayatını kaybeden Yazıcı'nın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor
Trabzon'da acı olay, Ortahisar ilçesi 2 No'lu Beşirli Mahallesi Niyazi Özer Sitesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; sabah saatlerinde eve gelen Ali Şahin, eşinin ağabeyi 3 çocuk babası Gökhan Yazıcı (41) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
KAYINBİRADERİNE ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ali Şahin yanında taşıdığı tabancayla Yazıcı'ya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yazıcı, kanlar içerisinde yere yığıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİGökhan Yazıcı, 3 çocuk babasıydı.
Ali Şahin olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Yazıcı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bir süre sonra şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.