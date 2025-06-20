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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon haberleri: Aile içi tartışma kanlı bitti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Üç çocuk babasıydı... Aile içi tartışma kanlı bitti!

        Trabzon'da, aile içinde yaşanan tartışmada, Ali Şahin, kayınbiraderi 41 yaşındaki Gökhan Yazıcı'yı silahla öldürdü. Olay yerinden kaçan Şahin yakalanırken hayatını kaybeden Yazıcı'nın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 08:16 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:06
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        Aile içi tartışma kanlı bitti!
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        Trabzon'da acı olay, Ortahisar ilçesi 2 No'lu Beşirli Mahallesi Niyazi Özer Sitesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre; sabah saatlerinde eve gelen Ali Şahin, eşinin ağabeyi 3 çocuk babası Gökhan Yazıcı (41) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        KAYINBİRADERİNE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ali Şahin yanında taşıdığı tabancayla Yazıcı'ya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yazıcı, kanlar içerisinde yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Gökhan Yazıcı, 3 çocuk babasıydı.
        Gökhan Yazıcı, 3 çocuk babasıydı.

        Ali Şahin olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Yazıcı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bir süre sonra şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #trabzon
        #Son dakika haberler
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