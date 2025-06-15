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        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da kaybolan 75 kişilik ekip bulundu | Son dakika haberleri

        Trabzon'da kaybolan 75 kişilik ekip bulundu

        Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası'nda doğa yürüyüşü sırasında sis nedeniyle yönlerini kaybeden 75 kişilik gruba, ekiplerin yardımıyla ulaşıldı. Gruptakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:35 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:22
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        Kaybolan 75 kişilik ekip bulundu
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        Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Demirkapı Yaylası'na araçlarıyla çıkan 75 kişilik grup, doğa yürüyüşü esnasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Kırsal bölgede yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmayla ekipler, yerleri tespit edilen gruba ulaştı. Grubun, ekip araçları eşliğinde daha sonra ilçe merkezine gitmelerine yardım edileceği belirtilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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