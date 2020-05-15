Trabzon'da gazetecilerin Kovid-19 testleri negatif çıktı

AA

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Ersen Küçük, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile Türkiye'nin başarılı şekilde mücadele verdiğini belirtti.

Bu süreçte halkı tüm gelişmelerden haberdar etmek için gazetecilerin de özverili çalışma gösterdiğini aktaran Küçük, şöyle devam etti:

"Milyarlarca insanın evinden dışarı çıkamadığı, akıllı telefonlardan sosyal medya, televizyonlarda ise genelde haber kanalları aracılığıyla haber akışının sağlanması noktasında büyük bir risk üstlenen medya kuruluşları olağanüstü tedbirler almış olsa da sokaklarda çalışmak zorunda olan gazeteciler, evlerinde karantinada olan insanlara haber ulaştırabilmek için çaba sarfediyorlar. Vaka sayılarının her gün düştüğü ülkemizde, Kovid-19 riski ile karşı karşıya kalarak her gün sahada koronavirüsle ilgili haberler yapan basın mensupları sağlığını riske atmayı sürdürüyor."

- "Arkadaşlarımızın hepsinin sonuçları negatif çıktı"

Bu kapsamda Kovid-19 testi yaptırdıklarını kaydeden Küçük, "11 Mart'tan bu yana yaşanan süreçte riski ölçmek için İl Sağlık Müdürlüğü ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ortaklaşa bir organizasyon yaparak, Kovid-19 sürecinde sahada görev yapan gazetecilere Kovid-19 testi (PCR) yaptırdı. 26 gazetecinin yaptırdığı test sonuçlarında pozitif bir vakaya rastlanmadı." ifadesini kullandı.

Küçük, ülkenin ve dünyanın önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını dolayısıyla sahada görev yapan meslektaşlarımız risk ile karşı karşıyalar. Ne mutlu ki test yaptıran arkadaşlarımızın hepsinin sonuçları negatif çıktı. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Hakan Usta ve ekibine teşekkür ediyorum."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da gazetecilere yapılan testlerin önemli olduğunu anlattı.

Testin gerekliliğini hissettiklerini ifade eden Usta, sonuçların negatif gelmesinin sevindirdiğini vurguladı.