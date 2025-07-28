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        Haberler Bilgi Yaşam TPAO personel alımı 2025:Türkiye Petrolleri 366 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kadro dağılımı belli mi?

        TPAO personel alımı 2025:Türkiye Petrolleri 366 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kadro dağılımı belli mi?

        TPAO Türkiye Petrolleri 366 personel alımı yapacağını duyurdu. 28 Temmuz'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular belli bir tarihe kadar geçerli olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), merkez ve bölge teşkilatlarında istihdam edilecek adayların belli şartları taşıması gerekiyor. Peki TPAO personel alımı ne zaman? Türkiye Petrolleri 366 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kadro dağılımı belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:16
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        • 1

          TPAO personel alımı yapacak. Enerji sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alımı başvuru tarihi ve şartları merak konusu oldu. Toplamda 366 kişi alımı yapılacak TPAO personel alımı şehirleri belli oldu. Peki TPAO personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartlar nelerdir?

        • 2

          TPAO 366 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

          Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alımı başvuru süreci ve detayları merak konusu oldu. Ön lisans düzeyinde alınacak alımlar için başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak ve 1 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek.

          TPAO PERSONEL ALIMI YAPACAK ŞEHİRLER

          Alımların dağılımı şu şekilde olacak:

          Merkez Teşkilatı: 156 kişi

          Batman Bölge Müdürlüğü: 173 kişi

          Şırnak Bölge Müdürlüğü: 23 kişi

          Adıyaman Bölge Müdürlüğü: 8 kişi

          Trakya Bölge Müdürlüğü: 6 kişi

        • 3

          BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NEDİR?

          TPAO personel alımı başvuru genel şartları şöyle:

          İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle adayların belirtilen okul bölüm/pragramlarından mezun olmaları gerekmektedir.

          İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde yer alan adaylara evrak teslimi telefon/e-mail yoluyla, sözlü sınav tarihi ise "www.tpao.gov.tr" internet adresinden duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

          Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

          Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

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