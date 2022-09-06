Her şeyden habersiz Ali ise Cemre ile aşk yaşarken, Zeyno da Hazal’ın açıkladığı bir sır yüzünden bir plan içine girer. Tüm bu kargaşanın içinde Berk’in kendi içindeki hesaplaşmaları, acıları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyordur. Cemre’nin tüm korkularına yeni bir şey daha eklenir. Yoksa birisi katilin kendisi olduğunu biliyor mudur? Yeni bir oyun başlamıştır artık ve bunu yapan kişi gerçekleri de bilendir! Ama kim?