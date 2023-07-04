HASTANEYE GELDİĞİNDE NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORDU

Gloria Ramirez kocası Rev ve iki çocuğu ile birlikte Riverside'da yaşayan kendi halinde bir kadındı. 19 Şubat 1994 yılında Ramirez saat 20:15 civarında rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye getirildi. Gloria Ramirez önceden rahim ağzı kanseri ile mücadele ediyordu.

Hızlı ve düzensiz kalp atışları nedeniyle Riverside California Hastanesi'ne getirildi. Nefes almakta zorlandığı için hemen müdalehe edildi ve çeşitli ilaçlar enjekte edildi. Defibrilasyona ihtiyacı olduğu için gömleği çıkarıldığı sırada birkaç hemşire Gloria Ramirez'in vücudunun "yağlı bir parlaklık" ile kaplı olduğunu fark etti.