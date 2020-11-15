Tövbeler Olsun bu akşam var mı yok mu? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun'da saat değişikliği yapıldı. Peki, Tövbeler Olsun saat kaçta başlayacak?

TÖVBELER OLSUN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ VAR MI YOK MU?

TRT 1 ekranlarında Türkiye- Rusya maçı yayınlanacak olması nedeniyle Tövbeler Olsun dizisinin saati değişti. Dizi bu akşam saat 22.00'da ekranlarda olacak.