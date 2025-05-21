Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Tottenham ve Manchester United karşı karşıya geldi. San Mames Stadyumu'nda oynanan final maçını Tottenham, 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Brennan Johnson'ın attığı golle Tottenham soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham, Avrupa'nın iki numaralı kupasını üçüncü kez müzesine götürdü.

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17 YIL SONRA KUPA KAZANDILAR Son olarak 2007/2008 sezonunda İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte 17 sonra bir kupanın sahibi oldu.

TOTTENHAM'IN 3. ZAFERİ Tottenham, Avrupa'nın iki numaralı kupasını üçüncü kez müzesine götürdü. REKLAM 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı. 1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR 16. dakikada Manchester United gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde Bruno Fernandes'in ortasında, kaleci Vicario'nun müdahalesinin ardından sağ çaprazda topla buluşan Maguire'in pasında meşin yuvarlağı önüne alan Diallo rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Top uzak direğin yanından auta gitti. 42. dakikada Tottenham 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Sarr'ın ceza sahasına ortasında Johnson, altıpas içinde Luke Shaw'un omzuna çarparak kaleye yönelen topu çizginin önünde filelere gönderdi. Tottenham, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada Bruno Fernandes'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Yoro, kaleci Vicario'dan önce ön direkte meşin yuvarlağa dokundu, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı. 68. dakikada Manchester United gole yaklaştı. Bruno Fernandes orta sahadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına uzun oynadı, kaleci Vicario'nun kontrol edemediği meşin yuvarlağı Hojlund kafayla kaleye gönderdi. Van de Ven çizgi üzerinde kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırarak gole izin vermedi. 72. dakikada Mazraoui'nin sağdan ortaladığı topa Bruna Fernandes kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti. 90+5.dakikada Yoro'nun uzaktan şutunda top üstten dışarı çıktı. 90+7. dakikada Dalot'un ortasında Luke Shaw'un altıpastaki kafa vuruşunda, kaleci son anda topu kurtardı.