Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        89
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        60
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Trabzonspor
        TS
        47
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        43
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        43
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        36
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi - Futbol Haberleri

        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi

        UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham, San Mames Stadyumu'nda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Brennan Johnson'ın 42. dakikada attığı gol sonrası Tottenham karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve 17 yıl sonra ilk kupasını kazandı. Daha önce UEFA Avrupa Ligi kupasını 2 kez kazanan Tottenham, bu zaferle birlikte 3. kez kupayı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 23:58 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Tottenham ve Manchester United karşı karşıya geldi. San Mames Stadyumu'nda oynanan final maçını Tottenham, 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

        Karşılaşmanın 42. dakikasında Brennan Johnson'ın attığı golle Tottenham soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham, Avrupa'nın iki numaralı kupasını üçüncü kez müzesine götürdü.

        17 YIL SONRA KUPA KAZANDILAR

        Son olarak 2007/2008 sezonunda İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte 17 sonra bir kupanın sahibi oldu.

        TOTTENHAM'IN 3. ZAFERİ

        Tottenham, Avrupa'nın iki numaralı kupasını üçüncü kez müzesine götürdü.

        REKLAM

        1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

        1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        16. dakikada Manchester United gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde Bruno Fernandes'in ortasında, kaleci Vicario'nun müdahalesinin ardından sağ çaprazda topla buluşan Maguire'in pasında meşin yuvarlağı önüne alan Diallo rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Top uzak direğin yanından auta gitti.

        42. dakikada Tottenham 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Sarr'ın ceza sahasına ortasında Johnson, altıpas içinde Luke Shaw'un omzuna çarparak kaleye yönelen topu çizginin önünde filelere gönderdi.

        Tottenham, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

        58. dakikada Bruno Fernandes'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Yoro, kaleci Vicario'dan önce ön direkte meşin yuvarlağa dokundu, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

        68. dakikada Manchester United gole yaklaştı. Bruno Fernandes orta sahadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına uzun oynadı, kaleci Vicario'nun kontrol edemediği meşin yuvarlağı Hojlund kafayla kaleye gönderdi. Van de Ven çizgi üzerinde kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

        72. dakikada Mazraoui'nin sağdan ortaladığı topa Bruna Fernandes kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

        90+5.dakikada Yoro'nun uzaktan şutunda top üstten dışarı çıktı.

        90+7. dakikada Dalot'un ortasında Luke Shaw'un altıpastaki kafa vuruşunda, kaleci son anda topu kurtardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da Türk genci baltalı saldırıda öldürüldü
        Fransa'da Türk genci baltalı saldırıda öldürüldü
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Çin ve Rusya'dan Altın Kubbe değerlendirmesi
        Çin ve Rusya'dan Altın Kubbe değerlendirmesi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Habertürk Anasayfa