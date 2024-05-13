Tothenham- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de eksik maçı olan Manchester City, Tothenham deplasmanına konuk oluyor. Lig'in bitimine iki hafta kala Arsenal'in maç eksiğiyle 1 puan gerisinde bulunan Guardiola'nın öğrencileri, kritik deplasmandan galip gelerek lider koltuğuna oturmak istiyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Tothenham- Manchester City maçı ne zaman? İşte, "Tothenham- Manchester City maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Tothenham kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz sezonu 3 kupayla tamamlayan ve son üç sezonun Premier Lig şampiyonu olan Manchester City, Tothenham engelini aşarak Arsenal'in önünde birinci sırada yer almayı hedefliyor. Guardiola yönetiminde ligde son 7 maçta sahadan galip ayrılan mavi- beyazlılar, kalan üç maçını da kazanarak şampiyon olmak istiyor. Sporseverler, karşılaşmanın muhtemel 11'lerini ve takımların son durumunu merak ediyor. İşte, müsabakanın detayları...
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TOTHENHAM- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Tothenham- Manchester City maçı 14 Mayıs Salı günü 22.00'de oynanacak.
Tothenham Hotspurs Stadium'da oynanacak olan maç beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak.
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TOTHENHAM- MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11
Tothenham: Vicario, Porro, Romero, M. van de ven, Skipp, Sarr, Bissouma, Maddison, Johnson, Kulusevski, H. Son
Manchester City: Ederson, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, K. De Bruyne, Foden, Haaland
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İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Premier Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, 4 kez üst üste şampiyon olarak tarihe geçmek istiyor. Maç eksiğiyle 85 puanla ikinci sırada yer alan Guardiola'nın öğrencileri Tothenham'ı yenmesi durumunda puanını 88'e yükselterek lider olacak.
Tothenham ise oynadığı son 5 lig maçında 4 kez sahadan yenik ayrılırken 1 kez kazandı. 63 puanla ligde 5. sırada bulunan Londra ekibinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması için Manchester City engelini aşması gerekiyor.