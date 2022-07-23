Süper Lig'de yeni sezon için artık geri sayım başlarken takımlar da hazırlık maçlarını sürdürmeye devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, bugün İtalyan ekibi Torino ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, heyecanla beklenen Torino Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

TORINO TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Torino Trabzonspor maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

TORINO TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.