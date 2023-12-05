Milyonların beklediği maraton başlıyor! Torba yasa Genel Kurul'a geliyor
Torba yasa düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte torba yasadaki maddeler de belli oldu. Peki, torba yasada ev hanımlarına emeklilik, taşeron işçilere kadro, en düşük emekli maaşı zammı ve çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi yer aldı mı? Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek? İşte merak edilen detaylar...
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Torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasa maddeleri arasında ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro, emekli maaş zammı yer alıyor mu? Hemen belirtelim ki torba yasa düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Merak edilen sorular düzenlemenin Komisyon'da kabulü sonrasında belli oldu. İşte detaylar...
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TORBA YASA NE ZAMAN MECLİS'E GELİYOR?
Toba yasa geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin 5 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanması bekleniyor.
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
Hemen belirtelim ki ev hanımlarına emeklilikle iligli bir madde torba yasada yer almadı. Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.
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TAŞERONA KADRODA SON DURUM
Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor. Bununla birlikte bu konuyla ilgili de bir madde torba yasada yer almadı.
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SSK PRİM BORÇLARINA AF GELECEK Mİ?
Prim borçlarıyla ilgili de bir madde düzenlemede yer almadı. Ancak düzenlemeyle ilgili beklentiler sürüyor. Konuyla ilgili Habertürk'ten Ahmet Kıvanç önemli detayları okuyucularıyla paylaştı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinden satır başları;
Emekli aylıklarına nasıl bir zam yapılacağı henüz belli değil. Kademeli olarak seyyanen ve yüzdelik zammı içeren bir düzenleme olabilir.
Ancak, özellikle 2021 yılından sonra hızla artan enflasyon ve buna bağlı olarak emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilmesi suretiyle yapılması nedeniyle emekli aylıkları ile ödenen primler arasındaki bağ ortadan kalktı. Yüksek kazanç üzerinden prim yatırarak uzun süre çalışan kişi ile asgari ücret üzerinden prim yatırıp asgari prim günüyle emekli olanların aylıkları arasında fark kayboldu. Emekli aylıklarında kalıcı bir iyileştirme yapılabilmesi için aylık bağlama sisteminin tümüyle gözden geçirilmesi, külfet – nimet dengesini kuracak, uzun süre ve yüksek prim ödeyerek çalışmayı ödüllendirecek bir sistemin kurgulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.
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5 BİN TL İKRAMİYE TORBA YASADA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlayacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.
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