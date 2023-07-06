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Yeni torba yasa maddeleri, emekli ve memur zammının açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Yeni torba yasa maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve 6 aylık enflasyon farkı ile emekli, memurlara refah payı gibi düzenlemeler yer alırken gözler 3600 kademeli emeklilik, staj sigortası, Bağkur sicil affı düzenlemelerinin olup olmayacağına çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan 2023 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. İşte 2023 2. yeni torba yasa maddelleri ve içeriği...

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TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI BELLİ OLDU! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti. Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı.

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2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasanın MEclis'e geleceği tarihe ilişkin olarak "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulundu.

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TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU! TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

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SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI! AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti. SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak. Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek. Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler. En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil

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EMEKLİLERE VE MEMURLARA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyon oranını yüzde 20 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı da eklenecek.

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500 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Geçtiğimiz 6 ayda 400 Türk Lirası olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 Türk Lirası olarak uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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90 BİN TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ? Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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STAJ MAĞDURLARI İÇİN EYT'DE YENİ DÜZENLEME TALEBİ Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden staj mağdurlarının da yararlanmasının sağlanmasını talep etti. Palandöken, "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK'lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT'den faydalanmasının önü açılmalı." dedi.

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2. TORBA YASADA EYT'LİYE STAJ SİGORTASI, 5000 PRİM GÜN SAYISI VE 3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLİK KONULARI VAR MI? Henüz EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik düzenlemesi ve Bağkur affına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni torba yasada bu konulara ilişkin maddeler yer almıyor.

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TORBA YASA MECLİS'E SUNULDU! Geçici işçiye kadro, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artışı düzenlemelerin de yer aldığı 2.torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yeni torba yasa düzenlemesinin, yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. TBMM'DE KABUL EDİLDİ! TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

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TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR? En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. 2.torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç fazileri silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek.

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TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER? Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor. Kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor. Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor. Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor. Sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltiliyor. Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor. Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor. Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

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Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor.

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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ! En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifi ile geçici işçi çalıştırma süreleri artarken, çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek.

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GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞMA SÜRELERİ ARTIYOR! Yasayla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılırdı. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak. Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamadığından geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam edilen işçilerin, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmelerinin sona erdirilmesini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Böylece iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

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TÜM GAZİLERE ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE AYLIK ÖDENECEK İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek. ÜSTÜN FEDAKARLIK MADALYASI VE ÜSTÜN FEDAKARLIK NİŞANI Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren yabancı kişilere cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek. Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek. Taşkömürü Havzası'ndaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, taş kömürü havzası dahilinde kalan taşınmazların, belirtilen durumlarda kalıp kalmadığına ilişkin değerlendirmenin kanunun yürürlüğe girdiği tarih yerine devir tarihi esas alınmak suretiyle belirlenmesi sağlanacak. Ayrıca, hak sahiplerinin kanuni ipotek tesis etmek suretiyle taşınmazlarını adlarına tescil ettirmelerine ilişkin düzenlemeyle, uygulamada karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşturulacak.

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