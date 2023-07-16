MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞTİ!

Memur ve emeklilerin haftalardır beklediği maaş zammı nihayet kesinleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın emekli aylıklarına da yansıtılması gerektiğine ilişkin açıklamasıyla emekli aylıklarına ilave zam beklentisi ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bahçeli ile görüşmesinin ardından TBMM kulislerine, emekli aylıklarına ilave zam yapılmayacağı bilgisi yansıdı. Memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam verilmesine ilişkin kanun teklifi, emekli aylıklarına ilave zam olmaksızın kabul edildi.

Buna göre, memur maaşlarına ocak – haziran döneminde aldıkları maaşın üzerine öncelikle yüzde 17.55 oranında zam yapılacak. Bu tutara aylık 8.77 TL seyyanen zam ilave edilecek. En düşük memur maaşı eş ve çocuk yardımı dahil 11.848 TL’den 22.017 TL’ye yükselecek.

Emekli memur maaşları normalde yüzde 17.55 oranında artacaktı. TBMM’de kabul edilen kanun ile bu şekilde artırılan tutarlara ayrıca yüzde 6.34 oranında zam yapılacak. Böylece emekli memur aylıkları ocak – haziran dönemindeki tutarın üzerine yüzde 25 oranında artırılmış olacak.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için daha önce yüzde 19.77 olarak belirlenen zam oranı da kanunla yüzde 25’e tamamlanacak.