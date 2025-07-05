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        Haberler Kültür-Sanat Topraktan kopuşun hikayesi Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde

        Topraktan kopuşun hikayesi Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde

        Toplumsal yapıdan uzaklaştıkça yalnızlaşan bireyleri anlatan "Topraktan Kopuş" adı eser Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:12
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        Topraktan kopuşun hikayesi Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde
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        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin geleneksel olarak uyguladığı “sanatçı yerleştirme” programı çerçevesinde, “Unutulan Birlikteliğe Adanmış Bir Anıt” mottosu ile “Topraktan Kopuş” adı verilen eser müzede sergilenmeye başlandı.

        Sanat danışmanı Dr. Feride Çelik’in küratörlüğünü yaptığı, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ezgi Sandıkçı tarafından hayata geçirilen eser, toprağın sarmaladığı toplumsal yapıdan uzaklaştıkça, yalnızlaşan bireyleri, yoklukta paylaşan bir yapıdan, varlıkta bireyselleşen bir toplumsal yapıya evrilmenin hikayesi anlatılıyor.

        "KADİM KÜLTÜRÜMÜZÜN TAŞIYICI KOLONU OLDUK"

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        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Yavuz “Biz Anadolu’nun kırsal kesiminde, sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçmiş bir köy müzesiyiz. Kadim kültür mirasımızın taşıyıcı kolonlarından bir olduk ve aldığımız uluslararası ödüller ile dünya çapında bir müzeye dönüştük. Dünyanın ve doğal olarak ülkemizin yaşadığı sosyolojik dönüşüm ile ortaya çıkan meseleleri gündeme taşımaya gayret ediyoruz. Sanatçı yerleştirme programımız ile her yıl bünyemizde misafir ettiğimiz değerli sanatçılarımız ile birlikte çalışıyoruz. Önceki yıllarda “Eleğin Hafızası” “Göç Yolu” projelerini gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise “Topraktan Kopuş” eseri ile ıssızlaşan Anadolu topraklarını, topraktan kopuş ile savrulan toplumsal yapımızı simgesel boyutta anlatmaya çalıştık” dedi.

        "KÖK SALDIĞIMIZ DEĞERLERİMİZDEN UZAKLAŞIYORUZ"

        Dr. Ezgi Sandıkçı ise “Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için uzun zamandan bu yana yürüttüğüm çalışmayı, müzedeki üretim aşamasını tamamlayarak hayata geçirdim. Ülkemizin dünyaya mal olmuş bir müzesinde eserimin daimi olarak sergilenecek olmasından büyük gurur duyuyorum. Eserimi, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan emeğine, paylaşım kültürüne ve toprak ile bir zamanlar kurulan birlikteliğe adadım. “Topraktan Kopuş”, eserim, yalnızca fiziksel bir mesafeye değil; kök salınan değerlerden, dayanışmadan ve birlikte yaşama iradesinden uzaklaşılmasını simgeliyor” dedi.

        SAHİPLENİLMEYEN HAFIZA

        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Danışma Kurulu Üyesi Dr. Feride Çelik ise “İyilik İçin Sanat Derneği ile birlikte başlattığımız, ülkemizin gururu bir müzede geleneksel olarak yürüttüğümüz sanatçı yerleştirme programımızın bu yılki çıktısı “Topraktan Kopuş” eseri oldu. Anadolu, insanlık tarihinin ilk tarım toplumlarına ev sahipliği yapmış, bereketli topraklarıyla yalnızca ürün değil, birlikte var olmanın evrensel değerlerini de üretmiştir. Ancak; modernite ile ortaya çıkan yaşam biçimi, kadim kültür mirasımızı örselemiş, değişmemesi gereken güzelliklerimizi ezip geçmiştir. Yaylalar ıssız, mekanlar ve topraklar sahipsiz, insanlar yalnız kalmıştır. Modernite öncesi tarımda ve sosyal yaşamda kullanılan aletler ile yapılan eserimiz, birlikte üretmenin, imece geleneğimizin, birbirini saran toplumsal bir yapıyı simgeler. Aletlerin paslı yüzeyleri ise, artık işlemeyen bir düzeni, demirin taşıdığı sessiz bir hafızayı ve zamanla aşınmış ortak yaşamı görünür kılıyor. Eserimiz; sahiplenilmeyen hafızanın, hasretle özlediğimiz ortak yaşamın tanığı, geçmişin emeğine saygı yanında, pas içinde kalmış köklerimizi onarma çağrısıdır” dedi.

        Sergi; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Müze Kurucusu Kenan Yavuz, Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan, İl protokolü ve vatandaşların katıldığı törenle açıldı.

        KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ

        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi; Bayburt Beşpınar Köyünde iş insanı Kenan Yavuz Tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilmiştir. 25 bin metrekare alan içinde 26 farklı mekandan oluşan müze, özgün yapısı ve deneyime dayalı ziyaretçi konsepti ile dikkat çekiyor. Müze 2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından “Avrupa’da yılın müzesi” 2022 Yılında “Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra” ödüllerini kazandı. 2023 Yılında ise “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü”nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alma başarısını elde etti.

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        #Topraktan kopuşun hikayesi
        #Kenan Yavuz Etnografya Müzesi
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