TMO MISIR ALIM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılı mısır üretiminin, 8,5 milyon ton olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TMO mısır alım fiyatı, ton başına 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. TMO, Türkiye genelinde bulunan iş yerlerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterecektir. Ofis ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri, www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceklerdir."