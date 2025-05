Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı

SALI DIŞINDA HAFTANIN HER GÜNÜ ZİYARET EDİLEBİLİYOR

Sultan 3. Ahmed için özel olarak tasarlanan, duvar süslemelerinden dolayı Yemiş Odası olarak bilinen oda, Osmanlı sanatında Batı etkisinin ilk izlerini taşıyan mimari ve süsleme üslubuyla dikkati çekiyor. Bu odanın hemen yanındaki 1. Ahmed Has Odası ise duvarına yaptırılan kitap dolabı nedeniyle Okuma Odası olarak tanınıyor. Her iki oda Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.