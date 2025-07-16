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        Haberler Dünya Tomorrowland'in yapılacağı alanda yangın çıktı | Dış Haberler

        Tomorrowland'in yapılacağı alanda yangın çıktı

        Belçika'da düzenlenen Tomorrowland müzik festivalinin ana sahnesi, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hâle geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 22:13 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:25
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        Tomorrowland'in yapılacağı alanda yangın
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        Belçika'da düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Tomorrowland'in ana sahnesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Belçika basınına göre, her yıl temmuz ayında yapılan ve yüz binlerce kişiyi Belçika'nın Boom kasabasında bir araya getiren Tomorrowland festivalinin yapılacağı alanda yer alan sahne yandı.

        Bu yıl 18-20 Temmuz ve 25-27 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan yangın büyük zarara neden oldu.

        Yangından kaynaklı yoğun duman nedeniyle Belçika makamları, bölge sakinlerine pencereleri ve kapıları kapalı tutmalarını tavsiye etti.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale geldi.

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        Tomorrowland'in ana sahne dekoru her yıl belirlenen yeni tema doğrultusunda özel olarak tasarlanıyor.

        Yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı festivalin kapanış gösterisinde havai fişek gösterisi de yapılıyor.

        Öte yandan, yangın öncesinde festival kurulumunda bine yakın işçi çalışıyordu.​​​​​​​

        *Haberin videosu Associated Press tarafından servis edilmiştir

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