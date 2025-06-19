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        Haberler Dünyadan Tom Cruise ilk Oscar'ını 'Onur' ile alacak - magazin haberleri

        Tom Cruise ilk Oscar'ını 'Onur' ile alacak

        Daha önce üç kez oyunculuk dallarında Oscar'a aday gösterilen ancak kazanamayan Tom Cruise, 'Onursal Oscar'a lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:33
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        İlk Oscar'ını 'Onur' ile alacak
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        Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 'Onursal Oscar' ödüllerinin bu yılki sahipleri açıklandı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2025 Governors Ödülleri töreninde Hollywood'un dört önemli isminin ilk Oscar'larını alacağını duyurdu. Tom Cruise, Dolly Parton, Debbie Allen ve Wynn Thomas sinema sanatına yaşam boyu katkıları nedeniyle Akademi Onur Ödülü'ne lâyık görüldü.

        Daha önce üç kez oyunculuk dalında Oscar'a aday gösterilen ancak bugüne dek Oscar heykelciğine hiç sahip olamayan ünlü aksiyon yıldızı Tom Cruise, uzun kariyeri boyunca sinemaya yaptığı katkılar nedeniyle onur ödülüne lâyık görülürken; müzisyen Dolly Parton ise geniş çaplı hayırseverlik faaliyetleri nedeniyle Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü’nü alacak.

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        Tüm ödüller, 16 Kasım'da Ovation Hollywood’daki Ray Dolby Balo Salonu’nda düzenlenecek ve ünlü komedyen Conan O’Brien'ın sunuculuğunu üstleneceği 16. Governors Ödülleri töreninde sahiplerini bulacak.

        Akademi Başkanı Janet Yang; "Bu yılki ödüller, sinema camiasına olağanüstü katkılar sunmuş dört efsanevi ismi onurlandırıyor” derken özellikle Tom Cruise’un pandemiden sonra sinema salonlarını ayağa kaldıran nadir figürlerden biri olarak altını çizdi.

        Tom Cruise, sinema tarihinin en çok gişe yapan yıldızlarından biri olarak, özellikle pandemiden sonra sinema salonlarına dönüşü simgeleyen 'Top Gun: Maverick' ile yeniden öne çıkmıştı. Cruise, 'Born on the Fourth of July' ve 'Jerry Maguire' filmlerindeki performanslarıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında, 'Magnolia' filmiyle de 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dallarında toplam üç defa Oscar'a aday gösterilmişti.

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        #Tom Cruise
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