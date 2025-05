Ünlü aksiyon yıldızı Tom Cruise, yeni filminin gördüğü ilgiden memnun. 62 yaşındaki ABD'li oyuncu, 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin gişe başarısıyla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Cruise'un başrolde yer aldığı film, cuma ve hafta sonu ile birlikte ABD'de pazartesi kutlanan Anma Günü tatilini de içine alacak şekilde, dört günde dünya çapında 206 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etti.

ABD çapında üç günlük hafta sonu boyunca serinin en iyi hasılatını yaparak 63 milyon dolar kazanan film, pazartesi günü tatili de eklenince dört gün boyunca 77 milyon dolar elde etti.

Tom Cruise, izleyicilerle 23 Mayıs cuma günü buluşan ve büyük başarı elde eden filmiyle ilgili sosyal medya mesajına, "Bu hafta sonu tarih kitaplarına geçecek bir hafta sonuydu!" diye yazdı. Ünlü oyuncu, ayrıca; "Her film yapımcısına, her sanatçıya, her ekip üyesine ve stüdyolarda çalışan her bir kişiye tebrikler ve teşekkürler" ifadesini kullandı.

“Paramount Pictures ve Skydance'te çalışan herkese, uzun yıllardır süren ortaklığınız ve sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim” diye devam eden Tom Cruise, notunu; “Ve en önemlisi, hepimizin hizmet ettiği ve eğlendirmeyi sevdiği her yerdeki izleyicilere teşekkürler. Saygılarımla, Tom” şeklinde sonlandırdı.

2018 yapımı 'Görevimiz Tehlike 4: Yansımalar' 61 milyon dolarlık açılış hasılatı kazanmıştı. Cruise'un uzun süredir üzerinde çalıştığı aksiyon serisinin sekizinci filmi, 'Yansımalar'ı geride bırakarak 29 yıllık serinin en yüksek açılış hasılatını elde etmiş oldu. 'Görevimiz Tehlike' serisinin dünya çapında elde ettiği hasılatlar şöyle: Görevimiz Tehlike (1996): 457,697,994 milyon dolar Görevimiz Tehlike 2 (2000): 549,588,516 milyon dolar Görevimiz Tehlike 3 (2006): 399,387,745 milyon dolar Görevimiz Tehlike 4 (2011): 694,713,230 milyon dolar Görevimiz Tehlike 5 (2015): 688,858,992 milyon dolar Görevimiz Tehlike - Yansımalar (2018): 786,626,183 milyon dolar Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma (2023): 565,696,302 milyon dolar Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (2025): 23 Mayıs'tan bu yana 206,041,120 milyon dolar