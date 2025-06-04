Tom Barrack Binyamin Netanyahu ile görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldığını duyurdu.

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu ile Batı Kudüs'te görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından gelen paylaşımında Barrack, "Başkan Trump, İsrail de dahil olmak üzere komşularını tehdit için herhangi bir üçüncü taraf, ulus devlet ya da devlet dışı aktör tarafından platform olarak kullanılamayacak bir Suriye öngörüyor." ifadesini kullandı.

Suriye TV'ye 30 Mayıs'ta röportaj veren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye ile İsrail arasındaki müzakere sürecine değinmişti.

Büyükelçi Barrack, İsrail ile ABD arasında olan ilişkilerin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu dile getirerek, "ABD'nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Barrack, Suriye-İsrail arasında barış için ilk adımın saldırmazlık anlaşması bunun ardından karşılıklı sınır anlaşmaları olabileceğini vurgulamıştı.