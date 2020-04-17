Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan büyük umutlarla transfer etse de beklentilerin uzağında kalan Tolgay Arslan'a talip var. Alman basını, Hertha Berlin'in tecrübeli oyuncunun peşinde olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Hertha Berlin Teknik Direktörü Labbadia’nın Tolgay Arslan’ı çok istediği ve takım için iyi bir profil olarak gördüğü vurgulanırken sezon sonunda bu transferin netleşmesi bekleniyor.

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