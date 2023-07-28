Tolgahan Sayışman'dan 'Görevimiz Tehlike' yorumu
Tolgahan Sayışman, Tom Cruise'un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümündeki İstanbul sahnelerinin iptal edilmesine isyan etti
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Tom Cruise'un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu 'Görevimiz Tehlike'nin 7'inci halkası 14 Temmuz'da gösterime girmişti.
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Türkiye'de şu ana kadar 176.292 kişi tarafından izlenen, 291 milyon dolarlık bütçeyle çekilen 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın küresel hasılatı ise an itibarıyla 376.260.809 dolar.
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'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümü gösterime 28 Haziran 2024'te girecek. Filmin bir bölümünün İstanbul'da çekilmesi planlanmıştı.
Geçtiğimiz pazar günü filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, kalabalık bir ekiple birlikte çekim mekânı arayışı için Tarihi Yarımada'da incelemeler yapmıştı.
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Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Christopher McQuarrie'ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı'ydı. McQuarrie, incelemelerin ardından Kapalıçarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama iki gün sonra bu kararından vazgeçti.
Nedeni ise Christopher McQuarrie'ın yaptığı gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi.
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Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. İncelemeler için özel olarak ekibe açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.
Fakat Kapalıçarşı esnaflarından birinin pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırmasıyla Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümünü İstanbul'da çekmekten vazgeçti.
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"KÜÇÜK HESAPLAR BÜYÜK ZARARLARA SEBEP OLABİLİYOR"
Görüntülerin sızdırılmasına isyan eden Tolgahan Sayışman, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'dan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayıp, "Arkadaş heyecanına yenik düşmüş. Lakin bazen yapılan küçük hesaplar büyük zararlara sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.
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