Tolgahan Sayışman: 10 gündür mücadele veriyoruz

ADENOVİRÜS HAKKINDA

Adenovirüs, genellikle soğuk algınlığına benzer belirtilerle kendini gösteren, ancak bazı durumlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına, göz iltihaplarına ve hatta sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilen bir virüs grubudur. Çoğunlukla çocuklarda görülen bu virüs, havayolu, temas veya enfekte yüzeyler aracılığıyla bulaşabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ağır seyredebilen adenovirüs enfeksiyonları, genellikle kendi kendine iyileşir, ancak bazı durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir. Hijyen kurallarına dikkat ederek bulaşma riskini azaltmak mümkündür.