Adenovirüs, genellikle soğuk algınlığına benzer belirtilerle kendini gösteren, ancak bazı durumlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına, göz iltihaplarına ve hatta sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilen bir virüs grubudur. Çoğunlukla çocuklarda görülen bu virüs, havayolu, temas veya enfekte yüzeyler aracılığıyla bulaşabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ağır seyredebilen adenovirüs enfeksiyonları, genellikle kendi kendine iyileşir, ancak bazı durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir. Hijyen kurallarına dikkat ederek bulaşma riskini azaltmak mümkündür.
Tolgahan Sayışman: 10 gündür mücadele veriyoruz
Oyuncu Tolgahan Sayışman; "10 gündür mücadele veriyoruz. Çocuklarınıza dikkat edin" sözleriyle, takipçilerini uyardı
2017'de evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019'da oğulları Efehan'ı 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.
Tolgahan Sayışman, yaptığı açıklamada çocuklarının Adenovirüs'e yakalandığını duyurdu. Ünlü oyuncu; "Adenovirüs adında bir illet virüs ile mücadele veriyoruz 10 gündür. Çocuklarınıza dikkat edin. Spesifik bir ilaç ya da antibiyotik fayda etmiyor. Kendi bağışıklığıyla atlatabiliyorlar. Bol sıvı, dinlenme, ateş düşürücüler fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.