"FLORIDA'YA YERLEŞMEYE KARAR VERDİK"

"TIR'ımla yollarda olacağım" diyen 41 yaşındaki Karel, geçtiğimiz haftalarda şunları söylemişti:

Eşimle aldığımız ortak karar neticesinde çocuklarımızın da geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleşmeye ve oradan bir ev almaya karar verdik. TIR'ımla yollarda olacağım ama en azından ailemin sakin ve huzurlu bir ortamda büyümeleri beni mutlu edecektir. İlerleyen zamanda balıkçı teknesi alır, okyanuslara açılırım. Şimdi güzel dostlar ve anılar biriktirme zamanı.