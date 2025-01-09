Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’tan 'Kalender Pide'

Türk sinemasının iki başarılı komedyeni Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ı ‘Kalender Pide’ isimli filmde buluştu. Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu İbrahim Büyükak kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Ömer Sinir oturuyor. Geçtiğimiz ay çekimleri tamamlanan ve Disney+'da seyircilerle buluşacak filmden ilk kare yayınlandı.

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‘Kalender Pide’, babasından kalan ve son zamanlarda işleri iyi gitmeyen restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Kalender’in (Tolga Çevik), hayatına hiç beklenmedik şekilde giren Öcü (İbrahim Büyükak) ile beraber bu satışı engellemek için aradığı yolları eğlenceli bir dille anlatıyor. Birbirlerinin hayatlarına tesadüfen giren iki karakterin yaşadığı zorluklar ve onların başına gelen komik olayları anlatan samimi bir aile komedisi olan filmde Tolga Çevik, İbrahim Büyükak, Esra Ruşan, Almila Ada, Mustafa Kırantepe ve Gafur Uzuner gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.