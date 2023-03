TOKİ Tuzla kura çekimi bugün on üçüncü günüyle devam ediyor. Tuzla'da 250 bin konutun sahibinin belli olması için geçtiğimiz on iki gün yapılan çekiliş bugünkü on üçüncü çekiliş oturumuyla devam edecek. Çekilişler yarın ona erecek.Yapılan çekilişler anbean YouTube sayfası üzerinden yayınlanıyor. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı yayını nereden takip edilir ve TOKİ Tuzla kura sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte, 28 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları ile nihai isim listesi sorgulama ve canlı yayın izleme sayfası...