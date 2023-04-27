TOKİ Sakarya kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında başvuruda bulunanların gündeminde yer alıyor. TOKİ arsa kura çekilişinin ardından Sakarya'nın Akyazı, Geyve, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı ilçelerinde toplamda bin 340 arsanın hak sahipleri belirlenecek. 27 Nisan 2023 Perşembe TOKİ arsa kura çekimi canlı izleme ekranı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden takip edilecek. İşte 27 Nisan TOKİ Sakarya arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...