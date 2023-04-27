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TOKİ SAKARYA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2023 | Sakarya TOKİ arsa kura çekimi sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Sakarya arsa kuraları canlı yayında çekiliyor! Kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ Sakarya arsa kura çekimi sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı başvuruda bulunanlar tarafından takip ediliyor. İlk Evim Arsa projesi kapsamında bin 340 arsanın hak sahipleri TOKİ Sakarya arsa kura çekiminin ardından belli olacak. 27 Nisan Perşembe günü Sakarya'nın Akyazı, Geyve, Karapürçek, , Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı ilçelerinde arsa kura çekimi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte 27 Nisan 2023 TOKİ Sakarya arsa kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

Giriş: 27.04.2023 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ Sakarya kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında başvuruda bulunanların gündeminde yer alıyor.  TOKİ arsa kura çekilişinin ardından Sakarya'nın Akyazı, Geyve, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı ilçelerinde toplamda bin 340 arsanın hak sahipleri belirlenecek. 27 Nisan 2023 Perşembe TOKİ arsa kura çekimi canlı izleme ekranı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden takip edilecek. İşte 27 Nisan TOKİ Sakarya arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

  • TOKİ SAKARYA ARSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

    TOKİ Sakarya kura çekimi sonuçları 27 Nisan Perşembe günü yapılıyor. TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

    TOKİ SAKARYA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ İlk Evim Arsa kura sonuçları sorgulamaları e-devlet üzerinden öğrenilecek.

    TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • YENİ TOKİ ARSA KURA TARİHLER BELLİ OLDU!

    TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

    *10 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için TOKİ arsa kura çekimi gerçekleştirilecek.

  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

    19 NİSAN 2023

    Antalya 2190

    Manisa 1335

    Ordu 300

    25 NİSAN 2023

    İzmir 4900

    26 NİSAN 2023

    Bilecik 410

    Bursa 1300

    Balıkesir 1520

    Çanakkale 565

    27 NİSAN 2023

    Edirne 360

    Kırklareli 720

    Sakarya 1340

    Tekirdağ 1340

    Yalova 200

    Düzce 185

    28 NİSAN 2023

    Kocaeli 1500

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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