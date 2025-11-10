TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ilk teslim tarihi
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı. 10 Kasım Pazartesi günü itibariyle TOKİ başvuruları e devlet ekranı üzerinden tamamlanabilecek. Türkiye genelinde hayata geçirilecek proje ile dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunulacak. Peki TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? İşte, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ilk teslim tarihi ve tüm detaylar
TOKİ konutları ilk teslim tarihi belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesine başvurmak isteyenler TOKİ başvuru ekranına ulaşmaya çalışıyor. Başvurular e devlet ekranından tamamlanacak. Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular bugün başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Peki TOKİ ilk teslim tarihi ne zaman?
TOKİ KONUTLARI TESLİMAT TARİHLERİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin ilk teslimatı Mart 2027'de gerçekleştirilecek.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuruları 10 Kasım 2025 itibarıyla başlayacak. Bugün TC kimlik numarası 0’la bitenler başvuru yapabilecek.
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak.