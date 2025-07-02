TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı ne zaman? TOKİ 9 ilde 643 konut ve 232 işyeri satışı ödeme planı belli mi, hangi illerde yapılacak?

TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ MÜZAYEDESİ KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak;

EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR25 0001 2009 8780 0010 2623 29) no.lu TL hesabına

talip oldukları her taşınmaz için;

Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,

Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL

Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL

Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekmektedir.