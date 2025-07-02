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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı ne zaman? TOKİ 9 ilde 643 konut ve 232 işyeri satışı ödeme planı belli mi, hangi illerde yapılacak?

        TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı ne zaman? TOKİ 9 ilde 643 konut ve 232 işyeri satışı ödeme planı belli mi, hangi illerde yapılacak?

        İşyeri ve ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den müjdeli haber geldi. TOKİ 9 ilde, 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunuyor. Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'un yer aldığı konut ve iş yeri satışında açık artırma yöntemi uygulanacak. Peki, TOKİ 9 ilde 643 konut ve 232 işyeri satışı ne zaman, ödeme planı belli mi, hangi illerde yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:30
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı açık artırma yöntemiyle TOKİ tarafından 9 ilde 643 konut ve 232 işyeri satışa çıkıyor. Başvuru yapmak isteyenler detayları sorguluyor. İşte, TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı hakkında detaylar

        • 2

          TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

          TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Satış takvimi şöyle;

          1 Temmuz 2025 (LOT 001-247)

          Ankara - 36 konut

          Giresun - 4 konut ve 2 iş yeri

          İstanbul - 92 konut ve 64 iş yeri

          Konya - 17 konut

          Mersin - 31 konut

          Trabzon - 1 konut

          2 Temmuz 2025(LOT 248-520)

          Samsun - 257 konut ve iş yeri

          3 Temmuz 2025 (LOT 521-875)

          Bingöl - 165 konut ve 150 iş yeri

          Diyarbakır - 40 konut

          TOKİ tarafından açık artırma ile konut ve iş yeri satışları 1-2-3 Temmuz günlerinde düzenleniyor. Açık artırmalar saat 10:30'da başlıyor.

          2 Temmuz'da: Samsun'da 257 konut ve 16 iş yeri satışa çıkıyor.

          3 Temmuz'da: Bingöl'de 165 konut ve 150 iş yeri ile Diyarbakır'da 40 konut satışa çıkacak.

          Açık artırma satışları İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle'de gerçekleşiyor.

        • 3

          TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

          TOKİ, söz konusu gayrimenkuller için iki farklı yerde müzayede düzenliyor. Adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu - Küçükçekmece /İstanbul

          İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle - Yenimahalle/Ankara

          Belirtilen iki salon dışında katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

        • 4

          TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ MÜZAYEDESİ KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak;

          EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR25 0001 2009 8780 0010 2623 29) no.lu TL hesabına

          talip oldukları her taşınmaz için;

          Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,

          Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL

          Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

          Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL

          Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekmektedir.

        • 5

          TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NEDİR?

          TOKİ, katılımcılara yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade veya tamamı peşin ödeme olmak üzere belirlenen bir ödeme planı sunuyor. Ek olarak, peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacağı da belirtiliyor.

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