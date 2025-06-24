TOKİ konut başvurusu başladı mı? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ödeme planı, başvuru tarihi ve şartları belli mi?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, başvuru süreci 2025’in ilerleyen dönemlerinde duyurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuru şartları ve tarihlerinin netleşmesinin ardından detaylı bir açıklama yapacak. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

TOKİ BAŞVURU 2025 E-DEVLET EKRANI AÇILDI MI?

TOKİ başvuru 2025 e-Devlet ekranı henüz açılmadı.