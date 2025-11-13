TOKİ genç kategorisi başvuru şartları: TOKİ'ye 18-30 yaş arası başvuru yapabilir mi, kimler başvuru yapabilir?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlarken genç kategorisi ile ilgili detaylar merak ediliyor. TOKİ 30 yaş altı başvuru şartları belli oldu. 18 ile 30 yaş aralığındaki genç vatandaşlar için toplam konut sayısı için yüzde 20'lik kontenjan ayrıldı. Peki TOKİ genç kategorisi başvuru şartları nelerdir? TOKİ'ye 18-30 yaş arası başvuru yapabilir mi, kimler başvuru yapabilir?
- 1
TOKİ genç kategorisi başvuruları başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi 81 ilde hayata geçirilecek olup 18-30 yaş arası gençlerde TOKi başvurusunda bulunabilecek. Şartları taşıyanların başvurusu kabul edilecek. Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir. Kura programı İdarenin web sayfasında duyurulacaktır. Peki TOKİ’ye 18-30 yaş arası başvuru yapabilir mi, anne babasının adına tapusu olan başvuru yapabilir mi?
- 2
TOKİ 30 YAŞ ALTI GENÇ KATEGORİSİ HAKKINDA BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA!
Bakan Kurum, "18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar; anneleri babaları üzerinde gayrimenkul olsa bile. Ancak 18-30 yaş arası gençleri 'genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaş grubundaki başvurularda, anne veya babanın üzerine kayıtlı bir ev olup olmadığına bakıyoruz." ifadelerini kullanarak anne ve babasının üzerine gayrimenkul olan kişilerin başvuru yapamayacağını açıkladı.
Son yapılan açıklamaya göre ailelerinin evine kayıtlı olan ev varsa 18-30 yaş altındakiler başvuru yapamıyor.
TOKİ 18-30 YAŞ GENÇ KATEGORİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
-10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.
- 3
-
- 4
-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.
-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.
-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.
-Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.
-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.