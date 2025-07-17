TOKİ 47 ilde 508 gayrimenkul satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, nerede yapılacak?
TOKİ, 47 ilde toplam 508 adet gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul'da fiziksel olarak gerçekleştirilecek müzayede, çevrim içi katılım imkânı sayesinde Türkiye'nin her yerinden erişilebilir olacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, satışa çıkarılan taşınmazların değerine göre belirlenen tutarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Katılım teminat tutarları 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. İşte, TOKİ'nin geniş kapsamlı bu satışına dair merak edilen tüm ayrıntılar...
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TOKİ, 47 farklı ilde konut ve iş yeri olmak üzere toplam 508 gayrimenkulü satışa sunuyor. Müzayedeler Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak yapılacak ancak dileyenler çevrim içi ortamdan da teklif verebilecek. Satış şartlarına göre konutlar yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeyle, iş yerleri ise yüzde 30 peşinat ve 60 ay vadeyle alıcılara sunulacak. Peki, hangi şehirlerde hangi gayrimenkuller yer alıyor? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...
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TOKİ 47 İL 508 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ, 508 gayrimenkulu 30-31 Temmuz saat 10.30'da yapılacak müzayede ile satacak. İsteyenler, müzayede çevrim içi teklif de verebilecek. Müzayede için belirlenen adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent ve Otel Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
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TOKİ 47 İL 508 GAYRİMENKUL SATIŞI KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhmmen bedeli 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,
Muhammen bedeli 1.500.000 – 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 2.500.000 - 4.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 4.500.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL
Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
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TOKİ 47 İLDE 508 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI
Konutlar için yüzde 25 peşin ve 72 ay vade seçeneği; iş yerleri için ise yüzde 30 peşin ve 60 ay vade ödeme seçeneği sunuluyor.
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GAYRİMENKULLER HANGİ İLDE?
Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Diyarbakır, Ankara, Konya, Düzce, Kayseri, Aksaray, Eskişehir, Kırıkkale, Nevşehir, Trabzon, Mardin, Adana, Bayburt, Sinop, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kars, Kastamonu, Niğde, Yozgat, Tunceli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Kütahya, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Amasya, Ardahan, Çankırı, Sivas, Yalova.