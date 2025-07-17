Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ gayrimenkul satışı Temmuz 2025: TOKİ 47 ilde 508 gayrimenkulü ne zaman, saat kaçta yapacak, ödeme planı ve katılım teminatı ne kadar?

        TOKİ 47 ilde 508 gayrimenkul satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, nerede yapılacak?

        TOKİ, 47 ilde toplam 508 adet gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul'da fiziksel olarak gerçekleştirilecek müzayede, çevrim içi katılım imkânı sayesinde Türkiye'nin her yerinden erişilebilir olacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, satışa çıkarılan taşınmazların değerine göre belirlenen tutarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Katılım teminat tutarları 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. İşte, TOKİ'nin geniş kapsamlı bu satışına dair merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 09:53 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ, 47 farklı ilde konut ve iş yeri olmak üzere toplam 508 gayrimenkulü satışa sunuyor. Müzayedeler Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak yapılacak ancak dileyenler çevrim içi ortamdan da teklif verebilecek. Satış şartlarına göre konutlar yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeyle, iş yerleri ise yüzde 30 peşinat ve 60 ay vadeyle alıcılara sunulacak. Peki, hangi şehirlerde hangi gayrimenkuller yer alıyor? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...

        • 2

          TOKİ 47 İL 508 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

          TOKİ, 508 gayrimenkulu 30-31 Temmuz saat 10.30'da yapılacak müzayede ile satacak. İsteyenler, müzayede çevrim içi teklif de verebilecek. Müzayede için belirlenen adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara Bilkent ve Otel Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        • 3

          TOKİ 47 İL 508 GAYRİMENKUL SATIŞI KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhmmen bedeli 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,

          Muhammen bedeli 1.500.000 – 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

          Muhammen bedeli 2.500.000 - 4.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,

          Muhammen bedeli 4.500.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL

          Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        • 4

          TOKİ 47 İLDE 508 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI

          Konutlar için yüzde 25 peşin ve 72 ay vade seçeneği; iş yerleri için ise yüzde 30 peşin ve 60 ay vade ödeme seçeneği sunuluyor.

        • 5

          GAYRİMENKULLER HANGİ İLDE?

          Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Diyarbakır, Ankara, Konya, Düzce, Kayseri, Aksaray, Eskişehir, Kırıkkale, Nevşehir, Trabzon, Mardin, Adana, Bayburt, Sinop, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kars, Kastamonu, Niğde, Yozgat, Tunceli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Kütahya, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Amasya, Ardahan, Çankırı, Sivas, Yalova.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Süveyda'da anlaşma sağlandı
        Süveyda'da anlaşma sağlandı
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını!
        Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Habertürk Anasayfa